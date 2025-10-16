Tak Polacy potraktowali ukraiński klub. Zwrócili uwagę na jedno. Poszło w świat

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Po roku rozgrywania meczów europejskich pucharów w Niemczech Szachtar Donieck powrócił do Polski. Ukraińska drużyna ze względu na trwającą wojnę rywalizuje w Krakowie, w Lidze Konferencji. W najnowszym wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet" dyrektor generalny klubu - Serhij Pałkin - opowiedział, jak zespół Szachtara odnalazł się w kolejnym polskim mieście.

Szachtar Donieck - stadion, Wisła Kraków - stadion
Szachtar Donieck - stadion, Wisła Kraków - stadionEast News

W ostatnim sezonie Szachtar Donieck zakończył rozgrywki ukraińskiej ligi na trzecim miejscu. Z tego powodu zespół prowadzony wówczas przez Marino Pusicia zakwalifikował się "tylko" do Ligi Konferencji. Od początku lipca tego roku drużynę przejął Arda Turan.

Za to w poprzedniej kampanii Szachtar rywalizował w Lidze Mistrzów. Domowe spotkania w tych rozgrywkach - z perspektywy Ukraińców - odbywały się w niemieckim Gelsenkirchen na Veltins Arena. To właśnie tam doniecki klub pokonywał 2:1 Young Boys czy francuski Brest (2:0). Ostatecznie Ukraińcom nie udało się awansować do fazy pucharowej, zajęli 27. miejsce.

Kacper Urbański: W szatni często rozmawiamy o Lidze Konferencji, chcemy wygrać te rozgrywki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Ukraiński klub zagra w Polsce. Oto reakcja. "Będziemy czuć się jak w domu"

Teraz Szachtar występuje w trzecim w hierarchii europejskim pucharze. Władze klubu dogadały się z Wisłą Kraków, aby na Stadionie Miejskim im. H. Reymana rozgrywać mecze LK, w których ich zespół pełni rolę gospodarza. Wszystko przez niekończącą się wojenną rzeczywistość, w jakiej nadal funkcjonuje klub.

To sprawia, że spotkanie drugiej kolejki Ligi Konferencji z Legią Warszawa Szachtar rozegra "u siebie", czyli w Krakowie. Przypomnijmy, w sezonie 2022/23 mecze Ukraińców w Lidze Mistrzów odbyły się na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Teraz klub postanowił powrócić do Polski. Na krakowskim obiekcie rozgrywał już eliminacje.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" głos ws. współpracy z "Białą Gwiazdą" zabrał Serhij Pałkin. Dyrektor generalny Szachtara nie ukrywał swojej wdzięczności wobec Polaków i Wisły, która umożliwiła jego klubowi rywalizację w LK na korzystnych warunkach. - Przede wszystkim Polska od samego początku wojny była jednym z największych kibiców Ukrainy, a to wiele dla nas znaczy - rozpoczął.

    Oprócz tego poruszył wątek ukraińskich kibiców, których nie brakuje w stolicy małopolski. - . W Krakowie i w całej Polsce mieszka również wielu Ukraińców, więc będziemy czuć się jak w domu z naszymi kibicami. A to jest dla nas bardzo ważne - przyznał. Nie należy ukrywać, że ważny jest także aspekt finansowy.

    - Nie musimy latać, ponieważ jest blisko granicy. Możemy tam dotrzeć autobusem z Ukrainy, co jest szybsze, bezpieczniejsze i bardziej praktyczne dla drużyny - podsumował. Starcie Szachtara Donieck z Legią Warszawa na krakowskim stadionie w drugiej serii gier Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek 23 października o godz. 18:45. Ukraińcy w pierwszym spotkaniu na arenie międzynarodowej pokonali na wyjeździe 3:2 szkockie Aberdeen. W przeciwieństwie do Legii, która poległa u siebie przeciwko Samsunsporowi (0:1).

    Mecz Szachtar Donieck - FC Barcelona
    Mecz Szachtar Donieck - FC BarcelonaAxel HeimkenAFP
    Jarosław Królewski
    Jarosław KrólewskiMICHAL KLAG/REPORTEREast News
    Tłum kibiców na trybunach stadionu machających czerwono-niebieskimi szalikami i dużymi flagami zespołu Wisła Kraków.
    Kibice Wisły Kraków przesadzili podczas ostatniego meczu z Ruchem Chorzów. Jest kara od PZPNŁukasz GągulskiPAP

