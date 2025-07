Tak Legia wykorzystała wygraną Świątek. Zrobili to zaraz po meczu z Lechem

Na przestrzeni całego meczu nieco lepszym zespołem okazała się drużyna gości. W pierwszej połowie Legia zdobyła dwie bramki. Najpierw do siatki trafił Paweł Wszołek, a w jego ślady poszedł Ilja Szkurin. To wystarczyło, aby zwyciężyć 2:1. Kontaktowego i jedynego gola dla gospodarzy strzelił Filip Szymczak.

- Mówiłem, że pierwsze mecze w sezonie nie są łatwe. Czuć jeszcze nogi po ciężkim okresie przygotowawczym, w którym trzeba wykonać pracę na rundę. Uważam, że w niedzielę dobrze graliśmy bez piłki, wychodziliśmy na pozycje i przez to stwarzaliśmy sytuacje. Najważniejsze, że ze spotkania na spotkanie wyglądamy lepiej. Musimy grać tak, jak w Poznaniu. Oczywiście, cel był taki, by zachować czyste konto - nie udało się, ale najważniejsze okazało się zwycięstwo - oceniał Wszołek na konferencji prasowej.

Tam na profilu warszawskiego klubu ukazała się grafika z... Igą Świątek w roli głównej. Na zdjęciu można dostrzec także Steve'a Kapuadiego, czyli środkowego defensora Legii. "Pogadali sobie triumfatorzy" - czytamy w opisie. W ten sposób administrator konta "Wojskowych" nawiązał do wczorajszego triumfu Polki na Wimbledonie oraz tego, czego w niedzielę dokonała Legia. Być może jest to także nawiązanie do mema, który po zwycięstwie Świątek opublikował Robert Lewandowski.

A co do powiedzenia po ostatnim gwizdku miał trener Edward Iordanescu? - Gratuluję mojemu zespołowi. Jestem dumny z zawodników za podejście i zaangażowanie. Chciałbym też pogratulować wszystkim, którzy mieli wpływ w przygotowania do spotkania. Wierzę w potencjał moich piłkarzy w przyszłości. Gratulacje też dla osób, które pracowały w minionym sezonie i zdobyły Puchar Polski, a także dla trenera, który był wtedy w Legii - powiedział Rumun, zwracając się do Goncalo Feio.