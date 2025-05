Tak Hiszpanie odebrali to, co zrobił Szczęsny. Chodzi o jego kontrakt. "Odrzucenie oferty"

Podczas ostatniego El Clasico w 35. kolejce La Liga Tomasz Ćwiąkała mówił wprost, że "jest to mecz tego sezonu". I trudno dziwić się słowom komentatora "Canal+Sport". Scenariusza, który w niedzielę rozegrał się w stolicy Katalonii nie powstydziłby się sam Quentin Tarantino. Już w pierwszej połowie Barcelona ze stanu 0:2 najpierw zdołała doprowadzić do remisu, a następnie dołożyć dwa kolejne trafienia.

Szczęsny przedłuży kontrakt z Barceloną? Jest głos prosto z Hiszpanii

Kiedy sędzia Alejandro Jose Hernandez Hernandez zagwizdał po raz ostatni, Szczęsny nie mógł stłamsić emocji. Pozostał we własnym polu karnym, przykucnął i uronił łzę po tym, czego dokonała jego drużyna. Nieczęsto widzimy 34-latka w takich sytuacjach. W pomeczowych wywiadach również nie ukrywał, że był to wyjątkowy moment w jego karierze. - Dzisiaj po końcowym gwizdku było mi po prostu bardzo ciężko i oczy mi się troszkę spociły - mówił żartobliwie w wywiadzie dla "Eleven Sports".

Oprócz tego w rozmowie z "Canal+Sport" nasz rodak odniósł się do swojej przyszłości w Barcelonie. W teorii jego kontrakt wygasa 30 czerwca. - Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz ze swoją rodziną, by wybrać to, co dla nas najlepsze. Bo życie naszej rodziny nie kręci się już tylko i wyłącznie wokół Wojtusia - powiedział, zdradzając, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja.