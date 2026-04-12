Tak FC Porto uczciło urodziny Jana Bednarka. Niebywałe, jak go nazwali

Paweł Czechowski

W Porto w ostatnim czasie urosła niespodziewanie mocna polska kolonia w postaci Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Oskara Pietuszewskiego - i każdy z nich zdołał już wnieść istotny wkład w sukcesy "Smoków" w bieżącym sezonie. Pierwszy z wymienionych panów 12 kwietnia obchodzi urodziny - i ekipa z Estadio do Dragao nie zapomniała o tym fakcie. W sieci pojawił się w związku z tym specjalny wpis, w którym liderzy Ligi Portugal króciutko podsumowali, kim dla nich jest stoper rodem z Słupcy.

Jan Bednarek w niebiesko-białym stroju FC Porto z rozpostartymi ramionami na boisku podczas meczu.
Jan Bednarek — Michael Zemanek/Shutterstock/East News

FC Porto ma relatywnie długą tradycję zatrudniania polskich zawodników - oczywiście historycznie najbardziej znanym tego przykładem była gra Józefa Młynarczyka dla FCP w latach 80., ale potem "biało-czerwone" wątki na Estadio do Dragao pojawiały się też w latach 90. (Mielcarski, Woźniak) czy już w XXI wieku (Kaźmierczak, Kieszek).

Obecnie jednak wśród "Smoków" nastąpiło prawdziwe "polskie szaleństwo" - w szeregach drużyny znalazło się bowiem jednocześnie aż trzech Polaków: Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek.

Urodzinowe życzenia dla Jana Bednarka. Tak nazwano Polaka

Tak się składa, że ostatni z wymienionych panów 12 kwietnia obchodzi swoje urodziny (w tym roku okrągłe 30) i "Os Dragoes" nie zapomnieli o tym fakcie. W mediach społecznościowych pojawił się specjalny wpis celebrujący postać stopera:

"Wszystkiego najlepszego Janie 'Ściano' [ew. 'Murze' - dop. red.] Bednarku. Sto lat!" - padło (i to częściowo po polsku). Tego typu określenie względem futbolisty bez dwóch zdań miało być odniesieniem do jego umiejętności defensywnych i tego, jak wiele daje obecnie obronie Porto.

FC Porto z intensywną końcówką sezonu. Potrójna korona wciąż jest możliwa

Podopieczni Francesco Farioliego mają tymczasem wciąż szansę na sięgnięcie w bieżącej kampanii po potrójną koronę - prowadzą oni w tabeli rodzimych rozgrywek ligowych, a ponadto są dalej w grze o krajowy puchar i trofeum Ligi Europy.

Swój kolejny mecz rozegrają oni... 12 kwietnia o godz. 21.30. Ich rywalem w Lidze Portugal będzie Estoril, zespół z siódmego miejsca klasyfikacji. Niebawem przekonamy się, czy Bednarek sprawi sobie na boisku swoisty prezent urodzinowy.

