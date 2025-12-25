Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak Amerykanie potraktowali Ewę Pajor. Jest komunikat, 12 miejsc różnicy

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Amerykański portal ESPN przygotował ranking najlepszych piłkarek 2025 roku. Znalazła się w nim Ewa Pajor, a także wiele jej koleżanek z Barcelony. Polka - mimo iż jest najlepszą snajperką Barcelony - znalazła się za plecami kilku klubowych koleżanek.

Dwie piłkarki w strojach FC Barcelony stoją podczas meczu na boisku, jedna z nich wskazuje coś ręką, druga patrzy w tym samym kierunku.
Ewa Pajor znalazła się na 10. miejscu w rankingu ESPNRonny HartmannAFP

Portal ESPN od pięciu lat przygotowuje ranking najlepszych piłkarek. 25 pięciu trenerów klubów i reprezentacji narodowych, menedżerów generalnych, analityków i dziennikarzy zostało poproszonych o anonimowe wybranie 50 najlepszych zawodniczek roku 2025. W sumie oddano głosy na 198 różnych zawodników.

- "Tegoroczna lista odzwierciedla, jak bardzo zmienia się krajobraz w tym sporcie. Czternaście zawodniczek zadebiutowało w naszym zestawieniu, siedem powróciło na listę po ubiegłorocznej porażce, a walka o pierwsze miejsce była prawdopodobnie najbardziej zacięta w historii" - czytamy.

    W zestawieniu nie mogło zabraknąć Ewy Pajor. Reprezentantka Polki znalazła się na 10. miejscu. Dziennikarze ESPN docenili strzeleckie umiejętności Pajor. Zwrócono uwagę, że w czterech ostatnich sezonach zdobyła łącznie w Lidze Mistrzyń 20 goli. Żadna zawodniczka nie ma więcej. - Pajor ma zabójczy instynkt strzelecki, którego brakowało Barcelonie. Polska napastniczka ma niesamowitą skuteczność w ataku, której brakuje niewielu w lidze - czytamy. Przypomniano także o historycznym występie reprezentacji Polski na Euro 2025 i wygranej z Danią 3:2. Pajor w tym spotkaniu zdobyła jedną z bramek. 29-latka zanotowała awans o 12 miejsc. Rok temu uplasowała się bowiem na 22. pozycji.

    Na pierwszym miejscu - podobnie jak w 2024 roku - znalazła się Hiszpanka Aitana Bonmati, która razem z Pajor gra w Barcelonie. Drugie miejsce zajęła Alexia Putellas (Barcelona), a trzecie Mariona Caldentey (Arsenal). Zresztą w pierwszej 15 znalazło się aż sześć piłkarek Barcelony i aż sześć Hiszpanek.

    Piłkarka drużyny FC Barcelona w trakcie meczu, wyrażająca silne emocje, stojąca na tle boiska sportowego. Kobieta w koszulce klubowej z szeroko otwartymi ustami i zaciśniętymi pięściami, w tle rozmyte sylwetki kibiców i elementy stadionu.
    Ewa PajorRUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Ewa Pajor
    Ewa PajorJOSEP LAGOAFP
    Kobieta o związanych włosach w sportowej koszulce patrzy na wprost. Jej twarz wyraża powagę, a tło jest rozmyte i ciemne.
    Ewa PajorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

