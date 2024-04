Bayern Monachium rozgrywa słaby ligowy sezon, w związku z czym do dymisji po zakończeniu sezonu podał się Tomas Tuchel. Działacze od początku chcieli zastąpić go Xabim Alonso, ale ten odmówił i pozostanie w Bayerze Leverkusen. Następnie pojawił się Julian Nagelsmann oraz Unai Emery, ale obaj przedłużyli swoje obecne umowy. W związku z tym faworytem stał się Ralph Rangnick. Według Christiana Falka w zeszły weekend doszło do tajnego spotkania z selekcjonerem reprezentacji Austrii, który ma rozważać przyjęcie oferty.