"Tajne negocjacje" ws. Zidane'a, szykuje się jego wielki powrót. Ta data będzie kluczowa

Zinedine Zidane ma na swym koncie naprawdę znaczące sukcesy w roli trenera - z Realem Madryt zdobył bowiem m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz trzy puchary Ligi Mistrzów. Mimo to wiosną 2021 roku zdecydował się na nieoczekiwany krok - nie będąc specjalnie wypraszanym przez Florentino Pereza ogłosił swój rozbrat z "Królewskimi" i de facto na lata zawiesił swoją karierę menedżera.

Od tamtego momentu był on łączony z naprawdę rozlicznymi zespołami - chociażby z ekipą Paris Saint-Germain, nim w Parku Książąt zameldował się ostatecznie Luis Enrique. Tak naprawdę "Zizou" miał jednak mieć przed oczami tylko i wyłącznie jeden cel.

Zidane ma być coraz bliżej reprezentacji Francji. To byłby wielki powrót do trenowania

Mowa tu o poprowadzeniu reprezentacji Francji, której barw przed laty bronił jako zawodnik. W ekipie "Les Bleus" - niezmiennie od 2012 roku - niepodważalna była jednak pozycja Didiera Deschampsa.

Umowa 57-latka ważna jest mimo wszystko tylko do 31 lipca 2026 roku - i to po tej dacie Zidane mógłby poprowadzić w końcu drużynę narodową, zwłaszcza, że Deschamps w styczniu 2025 roku potwierdził wprost, że nie przewiduje prolongaty.

W tym kontekście szczególnie intrygujące wydają się ostatnie doniesienia nad Sekwany i Loary. Loic Tanzi, dziennikarz "L'Equipe", wskazał bowiem, że francuska federacja (FFF) po cichu rozpoczęła już negocjacje z byłym menedżerem "Los Blancos".

Obecnie na tapecie ma być m.in. kwestia skompletowania sztabu - jego częścią miałby stać się chociażby David Bettoni, który towarzyszył "Zizou" swego czasu w Madrycie. Co prawda obie strony rozmów nabrały wody w usta - prezes FFF, Philippe Diallo, milczy jak zaklęty, podobnie jak osoby zbliżone do Zidane'a - ale raczej trudno będzie utrzymywać przesadnie długo w tajemnicy to, kto już za nieco ponad pół roku stanie na czele "Trójkolorowych".

Deschamps szykuje się na "ostatni taniec" na MŚ. Chyba że...

Wydaje się, że jedyne, co może wywrócić stolik negocjacyjny do góry nogami, to... nagła zmiana zdania Deschampsa. Gdyby bowiem Francja osiągnęła sukces na mundialu, to o rozbrat znów mogłoby być trudno... Do tego jednak daleka droga - "Les Bleus" najpierw muszą poradzić sobie z rywalami w grupie I, a będą nimi: zwycięzca barażu interkontynentalnego (Irak, Boliwia lub Surinam), Senegal, który już niegdyś ośmieszył Francuzów na MŚ oraz rozpędzona Norwegia. Zapowiada się to arcyciekawie...

Zinedine Zidane AFP

Zinedine Zidane w towarzystwie małżonki GABRIEL BOUYS AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP