Tajemniczy wpis w Legii, teorie tylko dwie. Duży ruch już naprawdę blisko

Koniec piłkarskiej jesieni był dla Legii Warszawa w zasadzie słodko-gorzki. Z jednej strony bowiem podopieczni Kosty Runjaicia zatriumfowali nad AZ Alkmaar i pewnym krokiem przeszli do kolejnej fazy rywalizacji w ramach Ligi Konferencji Europy , z drugiej zaś strony... w swoistym "dwumeczu" nie zdołali oni zdominować Cracovii .

Co prawda w pierwszej grudniowej potyczce ograli oni "Pasy" 2:0, ale niedługo potem ulegli drużynie z "Grodu Kraka" 0:2, tracąc bezcenne punkty tuż przed początkiem zimowej przerwy. Teraz "Wojskowych" czeka pauza od występów, ale to nie znaczy, że wokół ekipy z Łazienkowskiej nie będzie się nic działo. Można by rzec, że nawet wręcz przeciwnie.