To są prywatne spotkania. Nie będę mówił o temacie tych rozmów, bo nie miałoby to sensu. To tak jak w trakcie zgrupowania - wtedy też mam wiele prywatnych rozmów z zawodnikami. Nie jest wcale tak, że rozmawiam tylko z tymi dwoma piłkarzami. Rozmawiam także z wieloma innym i niezależnie od tego, kiedy te rozmowy się odbywają, są one ważne. Czasem rozmawiamy podczas zgrupowań, czasem też poza nimi. W przypadku drużyn narodowych jest już tak, że często przez dłuższy czas jesteśmy bez bezpośredniego kontaktu. Tym bardziej uważam więc, że takie rozmowy są ważne. Są to jednak rozmowy między dwiema osobami, między trenerem a zawodnikiem. Myślę, że warto uszanować ich prywatny charakter

~ powiedział Santos.