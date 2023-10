Tajemnicze zniknięcie młodego piłkarza. "Nie wiem, co jeszcze możemy zrobić"

Ostatecznie młody piłkarz zdecydował się podpisać kontrakt z włoskim zespołem. Karierą w barwach "Rossoneri" Emil Roback nie nacieszył się jednak długo, co więcej, nie zdołał nawet przebić się do pierwszego składu AC Milan. Grał bowiem głównie w młodzieżowej drużynie do lat 19. W oficjalnych rozgrywkach jako zawodnik włoskiego zespołu wystąpił zaledwie... dwa razy. Było to podczas meczów Pucharu Włoch.

Do dwóch latach trafił on na wypożyczenie do duńskiego Nordsjaelland. Choć 20-latek z pewnością liczył, że po sezonie 2022/2023 wróci do Włoch, aby postarać się o miejsce w pierwszym składzie, jeszcze przed zakończeniem sezonu AC Milan ponownie zdecydował się na wypożyczenie swojego napastnika. Tym razem... wrócił on do ojczyzny, gdzie zasilił szeregi klubu IFK Norrkoping.