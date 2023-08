Jej wieszanie jest manifestacją, która ma pokazać, że dzisiejsza Australia w stosunku do rdzennej ludności aborygeńskiej zachowuje się już inaczej niż kiedyś, gdy mieliśmy do czynienia z wieloma zbrodniami na tych ludziach. Mordowano ich, odbierano im dzieci, by je przymusowo asymilować z białymi rodzinami, co nazywa się w Australii "polowaniem na króliki" albo - za Ernestem Hemingwayem - "straconym pokoleniem".