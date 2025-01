Szymon Marciniak z dużym wyróżnieniem. Poprowadzi jedne z najgorętszych derbów w Europie

W minionych latach Szymon Marciniak regularnie był zapraszany do prowadzenia prestiżowych spotkań. Miało to miejsce, przykładowo, w Arabii Saudyjskiej czy Egipcie. W styczniu 44-latek będzie jednak rozjemcą prestiżowego derbowego spotkania i nie będzie musiał nawet opuszczać Europy.

Szymon Marciniak "królem" sędziów w delegacji. Jeden kraj szczególnie zwraca uwagę

Szymon Marciniak swój szczytowy moment w karierze zaliczył w sezonie 2022/2023. Najpierw, pod koniec grudnia, poprowadził szalony finał mistrzostw świata w Katarze pomiędzy reprezentacjami Argentyny i Francji, zakończony zwycięstwem "Albicelestes" po serii rzutów karnych. Później, na zakończenie kampanii, UEFA przydzieliła go do finałowego starcia w Lidze Mistrzów. Tam po raz pierwszy w swojej historii to trofeum podnieśli piłkarze Manchesteru City po tym, jak pokonali Inter Mediolan (1:0).

Już wcześniej polski arbiter był popularny, ale wówczas jego sława owładnęła cały świat. 44-latek łączył regularne sędziowanie na krajowym podwórku z obowiązkami europejskiej federacji, a do tego regularnie pojawiał się gościnnie. Zwykle mowa o dość egzotycznych kierunkach. Upodobali go sobie zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej . Na ten moment Marciniak ma na koncie poprowadzenie aż 32 spotkań w tamtejszej lidze, a przecież należy też doliczyć starcia w krajowym pucharze (4) czy superpucharze (1). Regularnie pojawiał się też w Egipcie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polak stał się sędziowskim celebrytą i najbogatsze kraje podnosił prestiż swoich rozgrywek tylko dzięki temu, że rozjemca finałów mundialu czy Ligi Mistrzów zdecydował się wystąpić na ich ziemi.

Przed Marciniakiem spore wyzwanie. O tych derbach słyszał każdy kibic

Bieżący sezon nie jest już aż tak urodzajny w niecodzienne wyzwania dla Marciniaka. Ubiegłoroczny półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium (2:1) wciąż daje się we znaki. Zespół Polaka popełnił co najmniej jeden poważny błąd, o którym huczała cała Europa - w tym ówczesny szkoleniowiec Bawarczyków, Thomas Tuchel. Od tamtej pory UEFA rzadziej przydziela 44-latka do najważniejszych spotkań. W tej kampanii Marciniak poza spotkaniami w PKO BP Ekstraklasie, poprowadził zaledwie trzy mecze w Lidze Mistrzów, jeden w kwalifikacjach do niej, a także zaliczył jeden gościnny występ w saudyjskiej lidze.