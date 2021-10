Będzie to także próba generalna dla sędziów i tutaj mamy bardzo miłą wiadomość. Wśród powołanych 12 sędziów głównych z całego świata, znalazł się Szymon Marciniak. Polak znajduje się w elicie europejskich arbitrów i po powrocie na arenę międzynarodową spisuje się bardzo dobrze. O przyczynach przerwy od prowadzenia meczów pisaliśmy tutaj .

Puchar Narodów Arabskich to bez wątpienia prestiżowa impreza, której w ostatnich latach brakowało regularności. Ostatnia edycja została rozegrana w 2012 roku, lecz tym razem za porządną organizację wzięła się FIFA, która chce potraktować ten turniej jako próbę generalną przed mistrzostwami świata, które za rok odbędą się także w Katarze. Mecze FIFA Arab Cup 2021 odbywać się będą na sześciu stadionach, na których także będą rozgrywane mundialowe spotkania. Początek turnieju zaplanowano na 30 listopada, a jego finał na 18 grudnia.

Polscy sędziowie z szansą na mundial!

FIFA na Puchar Narodów Arabskich powołała 52 sędziów z całego świata, w których skład wchodzi 12 arbitrów głównych, 24 asystentów (zwanych liniowymi) i 16 VAR-owców. Wśród nominowanych znajdują się Polacy: Szymon Marciniak, jego asystenci Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a także VAR-owiec Tomasz Kwiatkowski. Drugi arbiter VAR polskiego zespołu będzie dobierany z innego kraju.

Nominowani sędziowie pochodzą z przeróżnych zakątków świata, począwszy od Nowej Zelandii, przez Iran i Kamerun, a skończywszy na Paragwaju, czy Hondurasie. Warto dodatkowo zwrócić uwagę, że z Europy jadą tylko 2 zespoły sędziowskie, a drugi tworzą niemieccy sędziowie z Danielem Siebertem na czele. Dodatkowo z UEFA przed monitorami VAR zobaczymy Fabio Maresca z Włoch i Guillermo Cuadra z Hiszpanii.

Dla FIFA z pewnością jest to organizacyjna próba generalna przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata. Jest to także wielka szansa i ważny sprawdzian dla nominowanych arbitrów. Nie ma co ukrywać, że osoby jadące na ten turniej są poważnymi kandydatami do prowadzenia meczów na mundialu w Katarze. Z pewnością szef sędziów FIFA Pierluigi Collina nie wysyłałby tam po nic arbitrów z całego świata, którzy mogą spędzić - na rok przed mistrzostwami świata - prawie miesiąc w Katarze. Jest to próba generalna, którą należy dobrze wykorzystać, aby za rok powrócić do tego gorącego kraju.

Zgrupowanie sędziów w stolicy Kataru rozpocznie się niespełna tydzień przed rozpoczęciem turnieju. W tym czasie arbitrzy przejdą testy i ewentualne wymagane kwarantanny covidowe, a także szkolenia, które będą miały ustalić spójną linię sędziowania, opartą o przedstawione interpretacje.

FIFA Arab Cup 2021

Do Pucharu Narodów Arabskich zakwalifikowało się 16 reprezentacji, które znajdują się pod auspicjami Azjatyckiej Konfederacji Piłki Nożnej (AFC) lub Konfederacji Futbolu Afrykańskiego (CAF). Wszystkie drużyny podzielone są na cztery grupy, w których będą walczyć o awans do ćwierćfinałów. Następnie rozegrane będą półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. Łącznie podczas 19 dni rozegrane zostaną aż 32 spotkania.

Stadiony, na których będą odbywać się zmagania położone są w miejscowościach Al Khor, Al Wakrah, a także w stolicy Doha (i rejonie), gdzie znajdują się aż cztery. Najbardziej pojemna arena zmagań znajduje się w Al Khor, gdzie pojemność wynosi 60.000. To właśnie tam rozegrany zostanie wielki finał. W meczu otwarcia Katar zmierzy się z Bahrajnem.

Podział na grupy:

A: Katar, Irak, Oman, Bahrajn

B: Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Syria, Mauretania

C: Maroko, Arabia Saudyjska, Jordan, Palestyna

D: Algieria, Egipt, Liban, Sudan

Lista powołanych sędziów głównych z podziałem na federacje:

AFC

Alireza FAGHANI (Iran)

Ryuji SATO (Japonia)

CAF

Bakary GASSAMA (Gambia)

Janny SIKAZWE (Zambia)

CONCACAF

Fernando HERNANDEZ GOMEZ (Meksyk)

Said MARTINEZ (Honduras)

CONMEBOL

Andres MATONTE (Urugwaj)

Wilton SAMPAIO (Brazylia)

Facundo TELLO (Argentyna)

OFC

Matthew CONGER (Nowa Zelandia)

UEFA

Szymon MARCINIAK

Daniel SIEBERT (Niemcy)