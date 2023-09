Szymon Marciniak wraca do pracy w Europie. Posędziuje mecz jednej z rewelacji

Szymon Marciniak, jak na razie jeszcze w tym sezonie nie pokazał się w europejskich pucharach. Federacja nie wyznaczyła Polaka do sędziowania w rundach eliminacyjnych do najważniejszych pucharów w Europie. Okazuje się, że pierwszym "europejskim meczem" będą eliminacje do mistrzostw Europy 2024. Polak będzie rozjemcą starcia pomiędzy Finlandią a Danią.