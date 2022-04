Szymon Marciniak w Lidze Konferencji. Posędziuje Polakowi!

Szymon Marciniak jest regularnie wyznaczany do prowadzenia spotkań międzynarodowych. Tylko w tym sezonie poprowadził aż sześć spotkań Ligi Mistrzów oraz dwa mecze kwalifikacyjne do tych rozgrywek. Tym razem Polak został wyznaczony do prowadzeniu meczu Ligi Konferencji. Co ciekawe dla Marciniaka będzie to debiut w tych rozgrywkach, które wystartowały w tym sezonie.

Szymon Marciniak sędzią meczu Ligi Konferencji

W czwartek 7 kwietnia o godzinie 21:00 Szymon Marciniak poprowadzi mecz 1/4 Ligi Konferencji Europy. Naprzeciwko siebie staną zespoły Olympique Marsylia i PAOK Saloniki. W zespole gospodarzy na co dzień występuje Arkadiusz Milik, który w ostatnim meczu Szkocja - Polska doznał urazu i przedwcześnie opuścił boisko.

Reklama

W minionej kolejce Arkadiusz Milik nie rozegrał ligowego spotkania. Jego Olympique mierzyło się na wyjeździe z AS Saint-Étienne i pewnie wygrało 4-2. Póki co nie wiadomo, czy polski napastnik zdąży wyleczyć uraz i będzie mógł zagrać w czwartkowym meczu Ligi Konferencji.

Mecz Ligi Konferencji bez systemu VAR

W czwartkowym spotkaniu Szymonowi Marciniakowi asystować będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Paweł Raczkowski, a pracę naszych arbitrów oceniać będzie Hiszpan David Fernández Borbalán. Warto pamiętać, że w meczach Ligi Konferencji nie ma do dyspozycji systemu VAR.