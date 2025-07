Szymon Marciniak w cieniu porażki Realu. Ekspert nie ma wątpliwości. Te słowa poszły w świat

Prawdopodobnie nikt nie spodziewał się tak druzgocącej porażki Realu Madryt, który dotarł do półfinału tegorocznej edycji Klubowych Mistrzostw Świata. ""Królewscy" pewnie wygrali rozgrywki grupy H, przystępując do fazy pucharowej międzynarodowego turnieju. W niej odprawili z kwitkiem Juventus, aby chwilę później uporać się z Borussią Dortmund, co nie obyło się jednak bez pewnych komplikacji. Mimo wszystko to piłkarze "Los Blancos" zasilili pulę półfinalistów zmagań, trafiając na triumfatora minionej edycji Ligi Mistrzów - PSG.