Szymon Marciniak przyzwyczaił do tego, że oglądamy go raczej w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Polak w UEFA uważany jest za człowieka "do zadań specjalnych". Właśnie dlatego w 1/8 finału prowadził derby Madrytu o awans do ćwierćfinału rozgrywek. Polak podjął nieoczywistą decyzję w serii rzutów karnych, ale była ona dobra. W pierwszych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów naszego sędziego nie zobaczymy. Tym razem Marciniak posędziuje w Lidze Europy.