Szymon Marciniak tajemniczo o swojej przyszłości. "Spłynęło wiele ofert"

"Sędziowanie w niższych ligach to żaden wstyd, a wręcz przeciwnie. Przed mistrzostwami świata sędziowałem w okręgówce w grupie płockiej. Było dość zabawnie, bo po spotkaniu w Staroźrebach podszedł do mnie jeden z zawodników Skrwy Łukomie, malutkiej miejscowości pod Płockiem, i mówi: 'panie sędzio, jest pan najlepszym sędzią w tej okręgówce'. Nie poznał mnie, dobiegli do niego piłkarze i mówią: 'ty durniu, wiesz kto to jest?!'. To miłe, że nie jestem oceniany za to, co zrobiłem wcześniej, tylko jak prowadzę konkretny mecz" - tłumaczył Marciniak.