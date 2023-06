Ostatnie miesiące są niemal wymarzone dla Szymona Marciniaka, którego sędziowska kariera układa się świetnie. To jego zespołowi powierzono prowadzenie najważniejszego meczu minionego roku - finału mistrzostw świata w Katarze. Kilka miesięcy później odebrał następnego wyróżnienie i sędziował w finale Ligi Mistrzów (Manchester City - Inter Mediolan, 1:0).

Co prawda pojawił się pewien zgrzyt tuż po tym, jak stowarzyszenie Nigdy Więcej zgłosiło obiekcje co do uczestnictwa Marciniaka w imprezie biznesowej organizowanej przez polityka Sławomira Mentzena, ale ostatecznie sprawa została wyjaśniona.

Od tamtej pory wydarzyło się sporo. Sędzia odebrał z rąk ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka złotą odznakę "za zasługi dla sportu" , był też bohaterem głośnej transferowej plotki. Spekulowano, że saudyjscy szejkowie są zdeterminowani, by zatrudnić go na wyłączność. Sam zainteresowany nie zostawił wątpliwości, jak zapatruje się na sprawę .

W Arabii Saudyjskiej może tylko pojedyncze mecze. Zostajemy w Polsce jeszcze 2-3 lata. Cel mój i mojego zespołu to finały Euro 2024 i igrzyska olimpijskie. Media sprzedają mnie to tu, to tam, a mnie nie pytają o zdanie ~ - przekazał w Radiu Białystok.

Ostatnio poprowadził mecz A Klasy Turośnianka - GKS Rutki. Po wszystkim podzielił się gorzką refleksją.

Szymon Marciniak: Dostawałem już propozycje sędziowania siatkówki. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Szymon Marciniak o aferze przed finałem Ligi Mistrzów. "Otrzymałem mnóstwo słów wsparcia"

Teraz wszystko układa się świetnie, ale w życiu zawodowym bywają i dołki. Szymon Marciniak o tym nie zapomina. "Chodzę mocno po ziemi, życie mnie troszkę nauczyło (...) Sędzia, kiedy popełni błąd, to zostaje sam. Nikt wtedy do niego nie dzwoni, nie pisze SMS-ów, sam zostaje z myślami. Kiedy jest dobrze i miło, to wszyscy się przyklejają i wszyscy chcą się ogrzać. Tak że nauczyłem się już tego" - powiedział cytowany przez Super Express. I dodał:

Tak to jest w życiu sędziego, są wzloty i upadki. Jestem na tyle doświadczonym arbitrem, że byłem na szczycie, zdarzył się słabszy moment, ale dzięki niemu nabrałem trochę pokory. Czasami trzeba upaść, aby ponownie wstać i po tym poznaje się prawdziwego faceta. Te doświadczenia nauczyły mnie bycia bardziej empatycznym, a życie zawsze oddaje to, co wcześniej zabiera

Przy okazji wyjaśnił, jak to się stało, że sędziował mecz w Turośni Kościelnej. Okazało się, że przyjechał tam za zaproszenie kolegi i kierownika Jagielloni Białystok. I nie żałował. Na miejscu zauważył sporą rzeszę fanów, którzy przybyli, by zobaczyć go w akcji. "To świetne uczucie mieć tylu kibiców, tylu dzieciaków wokół nas" - cieszył się.

Na koniec odniósł się do kontrowersji i afery wokół niego. Zaznaczył, że mógł liczyć na wiele słów i gestów wsparcia.

"Czułem olbrzymie wsparcie ze strony kibiców, zarówno podczas mistrzostw świata jak i teraz przed finałem Ligi Mistrzów. Po tej przysłowiowej, przepraszam, 'g***oburzy' otrzymałem mnóstwo słów wsparcia od różnych osób. Jest mnóstwo oszołomów wokół nas, którzy chcą nam podstawić nogę. Jest to przykre, ale fantastyczne jest to, że potrafimy się spiknąć, trzymać za siebie wzajemnie kciuki. To jest potrzebne i za to wszystkim kibicom chciałbym bardzo gorąco podziękować" - zakończył.

Szymon Marciniak / AFP

Szymon Marciniak poprowadził finał Ligi Mistrzów / Ronny Hartmann / AFP