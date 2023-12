Szymon Marciniak "na lodzie"? FIFA podjęła decyzję, Polak poprowadzi ważny mecz

W praktyce może to oznaczać, że Polak nie otrzyma szansy, by poprowadzić mecz finałowy. FIFA może jednak zrobić wyjątek i desygnować Polaka do poprowadzenia najważniejszego spotkania KMŚ, tak jak uczyniła to UEFA jeszcze kilka miesięcy temu. Marciniak sędziował wówczas półfinałowe starcie Manchesteru City z Realem Madryt, a następnie w Londynie był pierwszym arbitrem w finałowym meczu, gdzie ekipa Pepa Guardioli zmierzyła się z Interem Mediolan. Wszystko ze względu na wzorcowe poprowadzenie wcześniejszego meczu, a także fakt, że Polak jest jednym z najlepszych arbitrów globu.