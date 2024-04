Szymon Marciniak jednak pominięty. Ujawniono kulisy zaskakującej decyzji UEFA

Liga Mistrzów chwilowo bez Marciniaka. Na horyzoncie mecz otwarcia Euro 2024

Jak donosi Rafał Rostkowski w TVP Sport, Marciniak wcieli się w roli rozjemcy czwartkowego hitu w Lidze Europy . Chodzi o mecz Roma - Milan , który zadecyduje o awansie do półfinału. W pierwszym spotkaniu rzymianie wygrali na San Siro 1-0.

Nie oznacza to, że 43-latka nie zobaczymy już w bieżącym cyklu na arenie LM. Ma wrócić na fazę półfinałową. Warunkiem jest oczywiście wysoka dyspozycja w zbliżającym się ćwierćfinale LE .

Marciniak nie zalazł się na liście sędziów desygnowanych do pracy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Podobnie kilku innych renomowanych arbitrów. To również nie przypadek. Elita skupić się ma wyłącznie na przygotowaniach do finałów Euro 2024, które rozegrane zostaną na niemieckich stadionach.