Szymon Marciniak chwalony po starciu w Paryżu. Ma kolejny hit, decyzja już zapadła

Marciniak w tym tygodniu wrócił do sędziowania międzynarodowych meczów, bo przecież ostatni kontakt z nimi miał podczas mistrzostw Europy. Jako główny arbiter poprowadził dwa spotkania, był też czwartym sędzią podczas finału Hiszpanii z Anglią. Zaczął sezon w Ekstraklasie, jeszcze 30 sierpnia biegał w Mielcu podczas meczu Stali z Lechem i na blisko miesiąc wyłączył się z pracy z gwizdkiem - był co najwyżej arbitrem VAR. A to wszystko za sprawą kontuzji. Wrócił na dwa mecz na przełomie września i października, ale UEFA żadnych spotkań mu nie przyznawała.

