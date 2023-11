Szykuje się rewolucja w piłce nożnej. Media donoszą o poważnych zmianach

Nie jest żadną tajemnicą, że piłkarzom i trenerom nie podoba się pomysł ze zwiększaniem liczby rozgrywanych meczów w trakcie sezonu, a ta ciągle rośnie. Coraz więcej jest głosów ze środowiska piłkarskiego, że zawodnicy są bezczelnie wykorzystywani przez FIFA i UEFA do "robienia pieniędzy" . Najgłośniej swego czasu na ten temat wypowiedział się Thibaut Courtois z Realu Madryt.

Bramkarz bardzo mocno uderzył w światowe federacje po rozgrywkach Ligi Narodów UEFA. - Ten mecz odbył się tylko dla pieniędzy, musimy to sobie jasno powiedzieć. Dodatkowe spotkanie w telewizji, dodatkowa kasa dla UEFA. W przyszłym roku mundial jest w listopadzie, a jeszcze w czerwcu rozegramy następne cztery mecze w Lidze Narodów. Po co? Będziemy mieli kontuzje. Nikt już nie dba o zawodników. Trzy tygodnie wakacji to za mało dla piłkarzy, żeby potem przez cały rok grali na najwyższym poziomie. Jeśli będziemy milczeć, nic się tu nie zmieni - powiedział w październiku 2021 roku Belg.