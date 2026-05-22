Szykuje się prawdziwa farsa. PZPN otrzymał już wiadomość. Jest oświadczenie
Decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca Superpucharu Polski wywołała wielkie poruszenie. Piłkarska centrala chce, aby mecz rozgrywany był we Wrocławiu, a nie na terenie urzędującego mistrza Polski. Sprawy w swoje ręce wzięli kibice, którzy zapowiedzieli bojkot tego wydarzenia.
Mecz o Superpuchar Polski to starcie mistrza Polski ze zdobywcą Pucharu Polski. O trofeum w tym roku mają powalczyć Lech Poznań (mistrz kraju) oraz Górnik Zabrze (zdobywca Pucharu Polski).
Zamieszanie z Superpucharem Polski. Decyzja PZPN rozwścieczyła kluby kibiców
Przyjęło się, że spotkanie rozgrywane jest na stadionie mistrza Polski. Tak więc mecz powinien odbyć się w Poznaniu. Kilka dni temu PZPN przekazał, że do rywalizacji dojdzie we... Wrocławiu.
To nie spodobało się m.in. kibicom. Fani z Poznania zapowiedzieli bojkot. "Zdecydowaliśmy o bojkotowaniu meczu o Superpuchar Polski, jeśli zostanie on rozegrany we Wrocławiu" - ogłosili fani "Kolejorza" w czwartek. W piątkowy poranek swoje oświadczenie wydali także kibice z Zabrza, którzy są takiego samego zdania.
"W dniu wczorajszym poinformowaliśmy PZPN, że nie uznajemy pomysłu rozegrania tego meczu we Wrocławiu i na nim się nie pojawimy. Jeśli przyjęło się zasadę, że gospodarzem jest Mistrz Polski, to nie powinno się tego zmieniać! Znów pachnie kompromitacją Superpucharu Polski przez organizatora i w czymś takim uczestniczyć nie zamierzamy" - czytamy w oświadczeniu "Torcida Górnik".
