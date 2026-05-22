Szykuje się prawdziwa farsa. PZPN otrzymał już wiadomość. Jest oświadczenie

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca Superpucharu Polski wywołała wielkie poruszenie. Piłkarska centrala chce, aby mecz rozgrywany był we Wrocławiu, a nie na terenie urzędującego mistrza Polski. Sprawy w swoje ręce wzięli kibice, którzy zapowiedzieli bojkot tego wydarzenia.

article cover
Kibice z Zabrza zapowiedzieli bojkot Superpucharu PolskiMateusz BireckiAFP

Mecz o Superpuchar Polski to starcie mistrza Polski ze zdobywcą Pucharu Polski. O trofeum w tym roku mają powalczyć Lech Poznań (mistrz kraju) oraz Górnik Zabrze (zdobywca Pucharu Polski).

Zamieszanie z Superpucharem Polski. Decyzja PZPN rozwścieczyła kluby kibiców

Przyjęło się, że spotkanie rozgrywane jest na stadionie mistrza Polski. Tak więc mecz powinien odbyć się w Poznaniu. Kilka dni temu PZPN przekazał, że do rywalizacji dojdzie we... Wrocławiu.

To nie spodobało się m.in. kibicom. Fani z Poznania zapowiedzieli bojkot. "Zdecydowaliśmy o bojkotowaniu meczu o Superpuchar Polski, jeśli zostanie on rozegrany we Wrocławiu" - ogłosili fani "Kolejorza" w czwartek. W piątkowy poranek swoje oświadczenie wydali także kibice z Zabrza, którzy są takiego samego zdania.

"W dniu wczorajszym poinformowaliśmy PZPN, że nie uznajemy pomysłu rozegrania tego meczu we Wrocławiu i na nim się nie pojawimy. Jeśli przyjęło się zasadę, że gospodarzem jest Mistrz Polski, to nie powinno się tego zmieniać! Znów pachnie kompromitacją Superpucharu Polski przez organizatora i w czymś takim uczestniczyć nie zamierzamy" - czytamy w oświadczeniu "Torcida Górnik".

Więcej informacji wkrótce.

Tłum kibiców na trybunach stadionu z ogromną flagą z napisem „TORCIDA 1968” i czerwono-biało-niebieskimi barwami oraz licznymi transparentami i banerami zawieszonymi nad sektorem.
Kibice Górnika Zabrze zapowiedzieli bojkot Superpucharu PolskiGrzegorz WajdaEast News


Aston Villa wygrała Ligę Europy. Zobacz wielką radość po finałowym meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja