Choć kurz po burzy wywołanej powstaniem, a potem upadkiem Superligi jeszcze nie opadł, to już na horyzoncie pojawia się kolejna potencjalna afera. Szwedzi zaniepokojeni tym, co dzieje się w Katarze, wprost mówią o tym, że przyznanie temu krajowi organizacji mistrzostw świata w 2022 roku było błędem. I domagają się śledztwa od FIFA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Trener Michał Probierz przed Wielkimi Derbami Krakowa. Wideo INTERIA.TV

Reklama