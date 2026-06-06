Szykuje się głośne odejście z Barcelony. Kluczowe wieści dla Szczęsnego
W dopiero co zakończonym sezonie Wojciech Szczęsny rozegrał 12 spotkań. Polak jest rezerwowym bramkarzem Barcelony i tak rola jak najbardziej mu odpowiada. Jednocześnie ważny kontrakt z katalońskim klubem posiada Marc-Andre ter Stegen, wokół którego znów zrobiło się głośno. Wszystko wskazuje na to, że Niemiec lada moment może definitywnie opuścić zespół.
Jesienią 2024 roku Wojciech Szczęsny sensacyjnie trafił do Barcelony, która na gwałt szukała zastępcy kontuzjowanego Marka-Andre ter Stegena. Reszta historii z pewnością jest już znana wszystkim kibicom Barcelony.
W sezonie 2024/2025 to Polak przez większość czasu był "jedynką" między słupkami w ekipie Hansiego Flicka. W tym samym czasie niemieckiego golkipera nękały kolejne urazy. Przed ostatnią kampanią Barcelona ściągnęła Joana Garcię - nowego podstawowego bramkarza. W tej sytuacji Szczęsny stał się jego rezerwowym.
Media: Ter Stegen otwarty na odejście z Barcelony
Jednocześnie Ter Stegen stał się nieco niepotrzebny. Pod koniec stycznia tego roku został wypożyczony do Girony, po czym znowu dotknęły go problemy zdrowotne. Z tego powodu zagrał tylko dwa ligowe spotkania.
Ostatecznie Girona zajęła przedostatnie miejsce w tabeli i spadła z La Liga. Jej dotychczasowy trener - Michel - od przyszłego sezonu obejmie Ajax Amsterdam. Jak podaje "Mundo Deportivo", holenderski klub jest zainteresowany ściągnięciem Niemca, a sam bramkarz ma być gotowy na odejście z Barcelony i znalezienie nowego klubu.
"Ter Stegen i Barcelona są skłonni znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkie strony tego lata. Niemiecki bramkarz od pewnego czasu wie, że plan sportowy klubu się nie zmienił i nie jest on w planach Flicka. Dlatego sytuacja wciąż pozostaje otwarta" - czytamy na łamach hiszpańskiego dziennika.
34-latek jest związany z katalońskim klubem kontraktem, który wygasa dopiero 30 czerwca 2028 roku. Jego obecna wartość rynkowa oscyluje w granicach trzech milionów euro.
Obecnie Ter Stegen wraca do zdrowia. "Stoi teraz przed ostatnią fazą rekonwalescencji po kontuzji lewego ścięgna dwugłowego uda. Plan jest taki, że w ciągu najbliższych kilku dni będzie mógł wrócić do normalnego treningu" - odnotowano.
Jeśli więc Niemiec odjedzie z Barcelony tego lata, konkurentami Wojciecha Szczęsnego na rolę zmiennika Joana Garcii będą młodzi adepci, tacy jak Diego Kochen czy Aron Yaakobishvili, którzy mogą stanowić o sile klubu w przyszłości. Polak niedawno deklarował, że spędzi w katalońskim zespole jeszcze jeden sezon. A Ter Stegen? Przypomnijmy, to były kapitan, który na Camp Nou trafił w 2014 roku, pamięta nawet ostatni puchar Ligi Mistrzów zdobywany za czasów Luisa Enrique.