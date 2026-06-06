Jesienią 2024 roku Wojciech Szczęsny sensacyjnie trafił do Barcelony, która na gwałt szukała zastępcy kontuzjowanego Marka-Andre ter Stegena. Reszta historii z pewnością jest już znana wszystkim kibicom Barcelony.

W sezonie 2024/2025 to Polak przez większość czasu był "jedynką" między słupkami w ekipie Hansiego Flicka. W tym samym czasie niemieckiego golkipera nękały kolejne urazy. Przed ostatnią kampanią Barcelona ściągnęła Joana Garcię - nowego podstawowego bramkarza. W tej sytuacji Szczęsny stał się jego rezerwowym.

Media: Ter Stegen otwarty na odejście z Barcelony

Jednocześnie Ter Stegen stał się nieco niepotrzebny. Pod koniec stycznia tego roku został wypożyczony do Girony, po czym znowu dotknęły go problemy zdrowotne. Z tego powodu zagrał tylko dwa ligowe spotkania.

Ostatecznie Girona zajęła przedostatnie miejsce w tabeli i spadła z La Liga. Jej dotychczasowy trener - Michel - od przyszłego sezonu obejmie Ajax Amsterdam. Jak podaje "Mundo Deportivo", holenderski klub jest zainteresowany ściągnięciem Niemca, a sam bramkarz ma być gotowy na odejście z Barcelony i znalezienie nowego klubu.

"Ter Stegen i Barcelona są skłonni znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkie strony tego lata. Niemiecki bramkarz od pewnego czasu wie, że plan sportowy klubu się nie zmienił i nie jest on w planach Flicka. Dlatego sytuacja wciąż pozostaje otwarta" - czytamy na łamach hiszpańskiego dziennika.

34-latek jest związany z katalońskim klubem kontraktem, który wygasa dopiero 30 czerwca 2028 roku. Jego obecna wartość rynkowa oscyluje w granicach trzech milionów euro.

Obecnie Ter Stegen wraca do zdrowia. "Stoi teraz przed ostatnią fazą rekonwalescencji po kontuzji lewego ścięgna dwugłowego uda. Plan jest taki, że w ciągu najbliższych kilku dni będzie mógł wrócić do normalnego treningu" - odnotowano.

Jeśli więc Niemiec odjedzie z Barcelony tego lata, konkurentami Wojciecha Szczęsnego na rolę zmiennika Joana Garcii będą młodzi adepci, tacy jak Diego Kochen czy Aron Yaakobishvili, którzy mogą stanowić o sile klubu w przyszłości. Polak niedawno deklarował, że spędzi w katalońskim zespole jeszcze jeden sezon. A Ter Stegen? Przypomnijmy, to były kapitan, który na Camp Nou trafił w 2014 roku, pamięta nawet ostatni puchar Ligi Mistrzów zdobywany za czasów Luisa Enrique.

Marc-Andre ter Stegen Rudy Garcia East News

Marc-Andre ter Stegen MATTHIEU MIRVILLE AFP

Marc-Andre ter Stegen nie zagra w najbliższych spotkaniach reprezentacji Niemiec Mohammad Amirhosseini / NurPhoto AFP





Ukraina - Japonia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport