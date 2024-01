Szybko zmienił zdanie. Powrót z Arabii Saudyjskiej do Europy stał się faktem

Ostatnio piłkarze bardzo często wybierali Arabię Saudyjską jako kierunek swoich wojaży. Tymczasem Jordan Henderson jest pierwszym zawodnikiem, który z niej wraca do Europy, mniej niż sześć miesięcy po przejściu do Al-Ettifaq. 33-letni pomocnik związał się w Ajaksem Amsterdam. Wiązać się to będzie z dużym obniżeniem zarobków.