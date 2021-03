Szwedzka Federacja Piłkarska (SvFF) ma poważny problem. Używany dotąd przez Zlatana Ibrahimovicia numer "10" jest bowiem już zajęty przez Emila Forsberga.

Ibrahimovic grał przez wiele lat w drużynie Trzech Koron z numerem "10", lecz ten należy już do Emila Forsberga, który nie zamierza go zmieniać.

Jak zwróciły uwagę media jest to bardzo poważny problem dla SvFF, która zamierza przed mistrzostwami Europy sprzedać gigantyczną ilość koszulek z nazwiskiem Ibrahimovica, nieźle na tym zarobić i w ten sposób podreperować nadszarpnięty pandemią koronawirusa budżet.

Jak zwrócił uwagę dziennik "Aftonbladet" dla napastnika AC Milan może to być również pewien problem dotyczący dumy, honoru i przede wszystkim silnego ego, zwłaszcza po tym, jak napisał w mediach społecznościowych o "powrocie Boga" .

We włoskim klubie gra z numerem "11", lecz ten w reprezentacji Szwecji jest również zajęty przez Alexandra Isaka. Z numerem "9" grał z kolei w Manchester United i Barcelonie, lecz ta koszulka należy od dawna już do Marcusa Berga.

"Ci piłkarze wywalczyli awans do ME, a Ibrahimovic nie grał w eliminacjach, więc nie ma wielkich praw do wyboru numeru" - skomentowały media.

Z kolei kierownik reprezentacji Stefan Pettersson wyjaśnił na łamach "Aftonbladet", że Ibrahimovic nie będzie miał dużego wyboru, ponieważ według regulaminu UEFA w grę wchodzą tylko numery 2-23 - tak więc nie może na przykład wybrać sobie "81" czyli roku urodzenia, a w naszej drużynie wolne są obecnie tylko dwa "13" i "18".

"Pierwsza opcja nie wchodzi w grę ze względu na swoją feralność, a druga jest całkiem możliwa, gdyż Ibrahimovic otrzymał numer "18" kiedy zaczął grać w 2012 roku w Paris Saint-Germain, a dopiero później otrzymał "10". Z kolei z powodu przepisów UEFA nie może założyc koszulki z numerem jeden jak by może chciał "bóg futbolu" bo ta przysługuje tylko bramkarzowi" - skomentowała gazeta.

Selekcjoner Janne Andersson już na konferencji prasowej we wtorek po ogłoszeniu składu z Ibrahimovicem zaznaczył, że nie będzie pełnił funkcji kapitana drużyny, którym był w latach 2008-2016, co też oznacza, że nie będzie miał wpływu na wybór koszulki - "obecnym kapitanem jest Andreas Granqvist i w tej kwestii nic się nie zmieni".

Napastnik AC Milan po prawie pięciu latach powraca do piłkarskiej reprezentacji Szwecji. Znalazł się w 26-osobowym składzie na mecze eliminacji mistrzostw świata z Gruzją 25 marca i trzy dni później z Kosowem oraz na spotkanie towarzyskie z Estonią 31 marca.

Szwecja będzie grupowym rywalem Polski w tegorocznych mistrzostwach Europy i zespoły mają według planów spotkać się 23 czerwca w Dublinie, czyli dokładnie pięć lat po tym jak Ibrahimovic po przegranym meczu z Belgią (0:1) i odpadnięciu ekipy "Trzech Koron" z turnieju już w fazie grupowej zakończył grę w reprezentacji.