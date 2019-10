Szwecja podejmuje Hiszpanię w meczu na szczycie grupy F eliminacji Euro 2020. Śledź z Interią przebieg spotkania.

Po siedmiu kolejkach Hiszpanie prowadzą w tabeli z 19 punktami, Szwedzi zdobyli 14 "oczek".

Pierwszy groźny strzał Hiszpanie oddali już w trzeciej minucie. Uderzał Fabian Ruiz i bramkarz zdążył tylko instynktownie podnieść ręce, dzięki czemu wybił piłkę na rzut rożny. Świetną szansę miał też Thiago Alcantara, ale Robin Olsen wygarnął mu piłkę. Po tej sytuacji, pretensje do sędziego miał jeszcze selekcjoner Szwedów, Janne Andersson, za co dostał żółtą kartkę.



W pierwszych 10 minutach, podopieczni Roberto Moreno dominowali. Po rzucie rożnym uderzał Rodri, ale znowu świetnie spisał się szwedzki golkiper. Później jednak gospodarze uszczelnili obronę i Hiszpanie nie mogli już tak łatwo konstruować akcji. Mimo to, piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego zdołali rozerwać szyki defensywne rywali. W 21. minucie, głową uderzał Gerard Moreno, ale jego próba o centymetry minęła bramkę. Szwedzi odpowiedzieli mocnym uderzeniem z daleka Mikaela Lustiga. Po raz pierwszy w tym meczu wykazać się musiał David de Gea. W kolejnej akcji hiszpański bramkarz już nie musiał interweniować, bo strzał Robina Quaisona był niecelny. W 32. minucie napastnik FSV Mainz był bardziej precyzyjny. Po jego uderzeniu głową, piłka leciała w okienko, ale na jej drodze znowu stanął de Gea.

Siedem minut później w polu karnym świetnie obrócił się Fabian Ruiz i oddał strzał. Victor Lindelof zdołał jednak zablokować tą próbę i piłka wyszła na rzut rożny. Kolejną akcję Szwedzi rozegrali bardzo szybko i zakończyli strzałem Emila Forsberga. W tym przypadku piłka też odbiła się od jednego z obrońców i opuściła boisko.



W pierwszej połowie sporo się działo. Hiszpanie grali nerwowo w obronie i rywali próbowali to wykorzystać, ale byli nieskuteczni. W efekcie przed przerwą nie padła żadna bramka.



Szwecja - Hiszpania 0-0 - przerwa

2019-10-15 20:45 | Stadion: Friends Arena | Arbiter: C. Turpin 0 0 Szwecja Hiszpania Olsen Bengtsson Granqvist Lindeloef Lustig Ekdal Forsberg Larsson Olsson Quaison Berg Gea Albiol Bernat Carvajal Martínez Ceballos Hernández Ruiz Thiago Moreno Oyarzabal SKŁADY Szwecja Hiszpania Robin Olsen David de Gea Pierre Bengtsson Raul Albiol Andreas Granqvist Juan Bernat Victor Lindeloef Daniel Carvajal Ramos Carl Mikael Lustig Íñigo Martínez Berridi Albin Ekdal Daniel Ceballos Fernández Emil Forsberg Rodrigo Hernández Cascante Sebastian Larsson Fabián Ruiz Pena Kristoffer Olsson Alcantara Thiago Robin Quaison Gerard Moreno Balaguero Marcus Berg Mikel Oyarzabal Ugarte REZERWOWI Karl-Johan Johnsson Kepa Arrizabalaga Revuelta Kristoffer Nordfeldt Pau López Sabata Marcus Danielsson Pau Francisco Torres Riccardo Gagliolo Diego Javier Llorente Ríos Filip Helander Sergio Reguilón Rodríguez Emil Krafth Sergio Busquets Ken Sema Santi Cazorla Gustav Svensson Romero Alconchel Luis Romero Sebastian Andersson Jesus Navas John Guidetti Pablo Sarabia García Alexander Isak . Saul Niguez Muamer Tankovic Moreno Machado Rodrigo

STATYSTYKI Szwecja Hiszpania 0 0 Posiadanie piłki 33% 67% Strzały 5 6 Strzały na bramkę 2 4 Rzuty rożne 5 5 Faule 2 3 Spalone 1 0