Szokujący wybryk polskiego piłkarza w Izraelu. Wideo krąży już po sieci

Do skandalicznego incydentu doszło w 54. minucie meczu Hapoel Jerozolima - Hapoel Beer Szewa . Patryk Klimala wpisał się wówczas na listę strzelców , dając gościom prowadzenie 2-0. Ostatecznie jego drużyna wygrała spotkanie 2-1 .

Tuż po zdobyciu gola Polak wykonał w stronę trybun gest, jakim w latach 30. ubiegłego wieku pozdrawiano Adolfa Hitlera. Na całym świecie taki obrazek budzi najmroczniejsze wspomnienia i kojarzy się przede wszystkim z zagładą ludzkości, szczególnie w odniesieniu do Żydów. W wielu krajach podobne zachowanie zagrożone jest poważnymi sankcjami karnymi.

Szokujący gest Patryka Klimali. Pytanie o konsekwencje pozostaje otwarte

Jakie konsekwencje swojego wybryku poniesie Klimala? To pytanie pozostaje na razie otwarte. Można jednak w ciemno zakładać, że piłkarz nie uniknie odpowiedzialności .

24-letni zawodnik jest graczem Hapoelu Beer Szewa od stycznia tego roku. Przeniósł się do Izraela po blisko dwuletnim pobycie w New York Red Bulls. Jego obecny kontrakt zachowuje ważność do 30 czerwca 2026 roku.