Szokujący transfer legendy potwierdzony. Świat futbolu nie może w to uwierzyć
Transfer Mohameda Salaha stał się faktem. Trudno jednak nazwać go "wielkim". Świat futbolu jest bowiem bardzo zaskoczony tym, że legendarny egipski piłkarz udał się do Trabzonsporu, czyli klubu należącego do wyższej klasy średniej ligi tureckiej. Możliwe, że już niebawem zespół tego będzie rywalizował z Górnikiem Zabrze o miejsce w Lidze Europy.
W ostatnich dniach odbyło się losowanie europejskich pucharów. Polskie drużyny dowiedziały się, jaka droga czeka je w walce o awans do fazy ligowej poszczególnych rozgrywek.
Górnik Zabrza będzie walczyć o miejsce w Lidze Europy. Jego kolejnym rywalem będzie węgierski Ferencvaros.
Drużyna prowadzona przez Michala Gasparika w przypadku wyeliminowania Ferencvarosu zagra w IV rundzie eliminacji Ligi Europy z Trabzonsporem. Turecki klub właśnie podzielił się komunikatem, który zaszokował cały piłkarski świat.
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Mohamed Salah dołącza do Trabzonsporu. Świat futbolu jest w szoku
Do drużyny tej sprowadzony został bowiem... Mohamed Salah, czyli jeden z najlepszych piłkarzy minionej dekady. Latem 2026 roku egipcjanin pożegnał się z Liverpoolem, w którym zapracował sobie na miano jednej z największych legend w historii klubu.
Mohamed Salah przenosi się do Trabzonsporu za darmo i możliwe, że już niebawem rozegra mecz przeciwko Górnikowi Zabrze.
Za transferem do Trabzonsporu nie stoją pieniądze - gdyby Egipcjanin kierował się tylko tym, pewnie wybrałby inny klub. Nie stoi również prestiż ani sportowe ambicje. Właśnie dlatego świat futbolu zastanawia się, dlaczego Faraon postanowił dołączyć właśnie do tego zespołu.
442 mecze, 257 goli i 123 asysty. Liga Mistrzów, dwa mistrzostwa Anglii, FA Cup, dwa Puchary Ligi Angielskiej, Superpuchar Europy i Tarcza Wspólnoty - to najważniejsze osiągnięcia Mohameda Salaha w Liverpoolu.
Egipcjanin jako zawodnik The Reds aż cztery razy zostawał królem strzelców Premier League. W sezonie 2017/18 strzelił 32 gole, co aż do pierwszego sezonu Erlinga Haalanda w Manchesterze City pozostawało ligowym rekordem.
Ostatnim jak dotąd akcentem Mohameda Salaha w światowej piłce był udział na mundialu w Ameryce. Wraz z reprezentacją Egiptu awansował do 1/8 finału, gdzie omal nie wyeliminował mistrza świata, czyli Argentyny.