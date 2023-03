Do skandalicznych wydarzeń doszło w Brazylii podczas meczu Internacional - Ser Caxias. Stawką konfrontacji był awans do finału rozgrywek o mistrzostwo stanu Rio Grande do Sul. Faworyzowani gospodarze przegrali spotkanie po serii rzutów karnych. Po ostatnim gwizdku doszło do zamieszek na murawie. Jeden z kibiców wtargnął na boisko z dzieckiem na ręku i z impetem kopnął w krocze piłkarza drużyny pokonanej. Wideo z tego incydentu szybko stało się w przestrzeni wirtualnej viralem.