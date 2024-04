Szokujące wyznanie reprezentanta Polski. "Grałem w ustawionych meczach"

Adrian Mierzejewski twierdzi, że grał w ustawionych meczach

- Nasz spadek z Changchun, to są jaja, nie? Tam zostało chyba dziesięć czy osiem kolejek do końca. Byliśmy na 8. miejscu, mieliśmy dziesięć punktów przewagi i mieliśmy wygrać jeden mecz. I nagle "czapa", taka no niemożliwa. Wygrywamy, rożny, ostatnia minuta, obrońca "superman", dostaje piłkę w rękę, karny. Albo wygrywamy 1:0, 2:0, bramkarz wychodzi, dostaje loba z 30 metrów - opowiadał.

- Dobre było jedynie to, że niektórym Chińczykom to nie pasowało. Graliśmy mecz z Beijing Gou-an do przerwy remis 1:1, wchodzi do szatni Chińczyk, zawodnik, rzuca koszulką i mówi, że pie***oli, on nie będzie grał, bo bramkarz sprzedał mecz - powiedział Mierzejewski.