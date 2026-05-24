Szokujące ustalenia Portugalczyków ws. Feio. Niebywałe, to znowu się dzieje
Goncalo Feio w ostatnim czasie nie potrafi zagrzać na dłużej miejsca w kolejnych obejmowanych przez siebie zespołach - tak było w Dunkerque i tak też było w Radomiaku Radom. Przez pewien czas wydawało się, że nieco dłuższa może być jego przygoda z CD Tondela, ekipą z ojczyzny szkoleniowca, ale portugalskie media twierdzą, że... i tu dojdzie do rozbratu, choć tym razem akurat w dość dobrej atmosferze.
Goncalo Feio debiutował jako pierwszy trener seniorskiej drużyny jesienią 2022 roku, kiedy przejął Motor Lublin. Z tą ekipą pracował do wiosny roku 2024, a niedługo potem trafił do Legii Warszawa, z którą związany był oficjalnie przez nieco ponad jeden sezon.
Z czasem jednak jego kolejne zatrudnienia stawały się coraz krótsze - w drugoligowym francuskim USL Dunkerque wytrwał niespełna... dwa tygodnie, a potem powrócił do Polski, by spędzić w Radomiaku Radom nieco ponad cztery miesiące.
W obu wymienionych wyżej przypadkach do rozbratu z Feio dochodziło - z różnych powodów - w dość gęstej atmosferze. 36-latek następnie przeniósł się do swej ojczyzny, Portugalii i choć wydawało się, że w CD Tondela zakotwiczy w końcu na dłużej, to wszystko znów posypało się w momencie.
Goncalo Feio opuszcza kolejny w ostatnim czasie klub. W Tondeli pracował od końca marca
Menedżer przejął zespół będący już w trudnym położeniu w Primeira Lidze i mimo usilnych starań nie zdołał on doprowadzić swych podopiecznych do utrzymania na pierwszym szczeblu portugalskich rozgrywek. Mimo to zarząd "Os Auriverdes" miał być absolutnie otwarty na przedłużenie jego wygasającej w czerwcu umowy, natomiast jak informuje Manuel Casaca z "O Jogo" negocjacje zakończyły się ostatecznie fiaskiem.
"Różnice w poglądach na temat projektu spowodowały decyzję o rozstaniu, która została podjęta w serdecznej atmosferze" - podkreślił jednak autor dodając, że odbyły się trzy tury rozmów między stronami.
Liga Portugal: Tondela skończyła rozgrywki przedostatnia
Tondela zakończyła kampanię 25/26 na 17. przedostatnim miejscu w Lidze Portugal, wyprzedzając jedynie AVS Futebol SAD. Relegację "Złoto-Zielonych" przypieczętowała jednak dopiero porażka w ostatniej kolejce rozgrywek (1:3 z Aroucą).
CDT tym samym kolejny sezon zacznie już pod okiem nowego trenera, a Goncalo Feio, patrząc na ostatnich kilka lat, raczej długo na kolejny angaż czekać nie powinien...