Szokujące słowa słynnego szkoleniowca. On się naprawdę nad tym zastanawia

Jeśli znowu skompletujemy te trzy trofea, wówczas zakończę karierę trenera. To pewne. Wiem jednak, że takie trzy zwycięstwa to coś ekstremalnie trudnego do osiągnięcia, bo wiadomo, ile mocnych klubów jest w Anglii. Jak dotąd dokonał tego tylko sir Alex Ferguson z Manchesterem United i ostatnio my

~ powiedział Guardiola.