Promes po raz pierwszy trafił do Moskwy w 2014 roku i przez cztery lata występował w Spartaku. Potem występował w Sevilli i w Ajaxie, by w 2021 roku wrócić do klubu ze stolicy Rosji. Czuje się w tym kraju na tyle dobrze, że wystąpił o rosyjskie obywatelstwo, choć, jak deklaruje, i bez tego czuje się związany z tym krajem.