Szokujące słowa o przyszłości Rybusa. Agent naprawdę to powiedział

Jak Maciej Rybus wykluczył się z walki o grę dla reprezentacji Polski

Pierwsze duże problemy w karierze Macieja Rybusa rozpoczęły się na początku 2022 roku. To wówczas Rosja oficjalnie rozpoczęła wojnę w Ukrainie, co wymusiło stworzenie kilku precedensów. UEFA zareagowała szybko; wykluczono zarówno rosyjskie reprezentacje, jak i kluby z rozgrywek pod egidą europejskiej federacji. Do tego dano pozwolenie na odejście z rosyjskiej ligi wszystkim zawodnikom, którzy wyrażą taką chęć. Jak się okazało, lwia część zagranicznych piłkarzy szybko skorzystała z tej opcji, by wspomnieć tylko Grzegorza Krychowiaka. Rybus jednak wówczas zaskoczył, przyznając, że zamierza zostać w Rosji, bo stąd pochodzi jego żona. Ówczesny selekcjoner, Czesław Michniewicz, podjął zatem decyzję o wykluczeniu 66-krotnego reprezentanta kraju z powołań w przyszłości.