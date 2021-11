Molina, który w przeszłości współpracował m.in z "New York Timesem", "BBC" czy "Guardianem", obecnie swoją działalność prowadzi głównie w mediach społecznościowych. I właśnie na Twitterze opublikował kilka szokujących oskarżeń pod adresem ludzi ze świata futbolu, w tym kilku wielkich gwiazd.



As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.68% Iga Baumgart-Witan 2.46% Jan Błachowicz 1.89% Patryk Dobek 3.21% Jan-Krzysztof Duda 2.12% Kajetan Duszyński 2.03% Paweł Fajdek 2.78% Maryna Gąsienica-Daniel 0.83% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.75% Hubert Hurkacz 5.67% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.94% Natalia Kaczmarek 1.8% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.97% Malwina Kopron 1.55% Dawid Kubacki 3.1% Bartosz Kurek 2.85% Wilfredo Leon 3.62% Robert Lewandowski 7.83% Natalia Maliszewska 1.15% Tadeusz Michalik 0.65% Aleksandra Mirosław 0.82% Katarzyna Niewiadoma 1.59% Wojciech Nowicki 2.96% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 1% Kamil Stoch 3.9% Iga Świątek 7.1% Justyna Święty-Ersetic 5.17% Dawid Tomala 3.23% Anita Włodarczyk 8.16% Karol Zalewski 1.29% Bartosz Zmarzlik 3.7% Piotr Żyła 5.19%

głosów: 8951



Oberwało się Ferlandowi Mendy'emu z Realu Madryt, który zdaniem dziennikarza podczas imprezy sylwestrowej w hotelu miał zmuszać dwie kobiety do tego, by obserwowały jego członka, a kiedy te odmówiły, piłkarz rzekomo szarpał jedną z nich i kopnął ją w głowę. Całe zajście miał przerwać jego kolega, który widział agresywne zachowanie piłkarza.



Bardzo mocne oskarżenia padły również pod adresem gracza Montpellier Elye Wahiego, który został wyrzucony w przeszłości z ośrodka treningowego Caen. Oficjalną przyczyną miało być uderzenie przełożonego, ale zdaniem Moliny chodziło o napastowanie seksualne. Piłkarz miał zabrać kilku młodych piłkarzy do łazienki, gdzie zmuszał ich do masturbacji na jego oczach.



W zarzutach Moliny pojawiają się też oskarżenia o gwałt i wymuszenie aborcji na nieletniej, do którego miało dojść w międzynarodowym ośrodku FIFA czy tuszowanie afery pedofilskiej w klubie Ligue 1. Dziennikarz mówi też, że około 400 piłkarzy z Premier League i Ligue 1 doświadczyło przemocy seksualnej w młodym wieku.



Oberwało się też ikonie piłki kobiecej Megan Rapinoe. O niej z kolei Molina powiedział, że zupełnie nie obchodziłoby ją, gdyby gwałcono młode dziewczynki np. na Haiti, bo bardziej zależy jej na pieniądzach niż na ofiarach.



Dziennikarz zapowiedział również, że to nie koniec rewelacji, a prawdziwie szokujące rzeczy zamierza ujawnić dopiero na wiosnę przyszłego roku.





Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie /INTERIA.PL