Szokujące relacje z horroru na stadionie w Indonezji. Ludzie nosili zwłoki

Ogromna tragedia w Indonezji . Po meczu Arema FC z drużyną Persebaya FC doszło do zamieszek, w wyniku których życie straciło co najmniej 125 osób. To oficjalny bilans, lecz jak przekazał urząd zdrowia Malang, trudno jest oszacować liczbę ofiar i może ona wzrosnąć. A to m.in. dlatego, że na stadionie było wiele młodzieży i dzieci, które nie posługują się jeszcze żadnymi dokumentami.

Głos po dramacie zabrał prezydent FIFA. "To mroczny dzień dla wszystkich zaangażowanych w piłkę nożną i niewyobrażalna tragedia. Składam najgłębsze kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar, które straciły życie w wyniku tego tragicznego incydentu. Wszystkie myśli i modlitwy członków FIFA i całej światowej społeczności piłkarskiej są z ofiarami, tymi, którzy ucierpieli" - napisał w komunikacie Gianni Infantino .

Oprócz złożenia kondolencji i zapewnień o modlitwach FIFA zażądała też raportu i wyjaśnień od indonezyjskiej federacji piłkarskiej. W tym celu wysłała do Indonezji swoich inspektorów, którzy przeprowadzą dochodzenie.

Tymczasem w mediach pojawiają się relacje ludzi, którzy byli świadkami straszliwych wydarzeń.

Nagrania z zajść w Malang przerażają. Amnesty nternational oskarża

Trener drużyny Arema FC całkowicie zdruzgotany. "Gdybyśmy zremisowali, nie doszłoby do tego"

Po tym, jak zespół Arema FC przegrał z drużyną Persebaya FC 2:3, rozwścieczeni kibice gospodarzy wbiegli na murawę. Sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli. Policja użyła gazu łzawiącego, co doprowadziło do wybuchu paniki. Uciekający ludzie tratowali się i dusili się w oparach.

Javier Roca, trener Aremy, nie może sobie wybaczyć, że prowadzona przez niego ekipa odniosła porażkę, co wpłynęło na nastroje znajdujących fanów. O tym, co dzieje się na stadionie, dowiedział się po konferencji prasowej. Opisuje widok, który ukazał się jego oczom.

Piłkarze szli, trzymając ofiary w ramionach. Jestem zdruzgotany. Czuję ogromny ciężar i wielką odpowiedzialność. Gdybyśmy zremisowali, nie doszłoby do tego. Moim zdaniem policja posunęła się za daleko. Może powinni użyć innych metod - powiedział.

Dodał, że "żaden wynik meczu, nawet bardzo ważnego, nie jest wart tego, aby ktoś stracił życie". A na Instagramie napisał: "Jest mi przykro i składam kondolencje rodzinom ofiar".

Z kolei na profilu w mediach społecznościowych prowadzonej przez niego drużyny opublikowano kilka zdjęć przedstawiających załamanych piłkarzy i członków sztabu. "Dziś zawodnicy, trenerzy i działacze rozsypali kwiaty na stadionie Kanjuruhan, odczuwając przy tym ogromny smutek. Arema FC to rodzina, czujemy głęboki smutek, niech ci, którzy odeszli, zajmą jak najlepsze miejsce u Jego boku, a pozostali dostaną hartu ducha i siły. Przechodzimy przez to razem" - czytamy.

Relacje świadków tragedii na stadionie w Indonezji szokują. "Nie myśleli o kobietach i dzieciach"

Swoimi przeżyciami podzielił się 22-letni Sam Gilang, który obserwował wydarzenia ze szczytu jednej z trybun. W rozmowie z agencją AFP przekonuje, że wszystko zdawało się w porządku, aż do momentu ostatniego gwizdka sędziego.

Wtedy kibice weszli na boisko. Na murawie zapanował chaos, organizatorzy nie potrafili zapanować nad sytuacją. Byłem na widowni i wtedy w trybuny, a nie w stronę płyty boiska, został wystrzelony gaz łzawiący. Przeżyłem, bo wspiąłem się z powrotem na szczyt trybuny. Wiele osób zostało zadeptanych. Policja była arogancka, nie potrafiła zaprowadzić spokoju. Jakim prawem strzelają gazem do publiczności? To nie było konieczne - opowiedział.

Giland w tragedii na stadionie w Indonezji stracił trzech przyjaciół. "To było takie przerażające i szokujące. Ludzie się popychali. Wielu zostało zadeptanych w drodze do wyjść" - zrelacjonował.

Część widzów, która uciekała ze stadionu, niosła ze sobą zwłoki. Według naocznych świadków ludzie rzucali w policję wszystkim, co tylko mieli pod ręką, na przykład kamieniami i butelkami. Poza tym przewracali radiowozy i podpalali je. Jednak zdaniem 43-letniej Doni, która również była świadkiem wydarzeń, całą sytuację sprowokowali funkcjonariusze.

"Nic takiego się nie działo. Nie wiem, dlaczego nagle wystrzelili z gazem łzawiącym. To mnie zszokowało. Nie myśleli o kobietach i dzieciach" - powiedziała dla AFP.

Liczba ofiar dramatycznie rośnie. To już jest trzecia tragedia w dziejach

Zdjęcie Tragedia na stadionie w Indonezji / PAP

Zdjęcie Tragedia na stadionie w Indonezji / PAP