Szokujące oskarżenia Ukraińców, zostali otruci?! Jest skarga do UEFA

Pierwszy mecz pomiędzy Panatinaikhosem Ateny a Dnipro-1 odbywał się w słowackich Koszycach, bo to tam swoje mecze domowe w europejskich rozgrywkach rozgrywa Dnipro-1. Zakończył się on wynikiem 3:1 dla Greków , w związku z czym u siebie Panatinaikhosowi wystarczy nie przegrać w rewanżu. Przed tym spotkaniem pojawił się jednak zupełnie nieoczekiwany problem .

Grecy otruli Ukraińców?

Według portalu "Sport.ua" działacze Dnipro podejrzewają, że zostali otruci przez Greków. Dnipro miało już nawet złożyć oficjalną skargę do UEFA , w którym zarzuca gospodarzom niewłaściwe przygotowanie po stronie greckiego zespołu. Zarzuty, które mają Ukraińcy w kierunku Greków mają dotyczyć nie tylko tego, co działo się z pokarmem, ale także innych uchybień.

Jak na razie Dnipro nie wydało jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu i trudno oczekiwać, żeby przed meczem taki się pojawił. Sytuację próbują jednak wytłumaczyć Grecy, którzy kompletnie odcinają się od problemów zdrowotnych graczy Dnipro. - Klub nie ma pojęcia, co mogło spowodować zatrucie, co podkreślono podczas porannego spotkania z UEFA, aby uniknąć cienia wątpliwości. Ponadto klub jasno dał do zrozumienia, że jest po stronie Ukraińców i udziela im wszelkiej potrzebnej pomocy - czytamy na stronie "Gazetta.gr".

Znamy już oficjalne jedenastki obu zespołów na to spotkanie. W drużynie z Ukrainy doszło do aż sześciu zmian w stosunku do tego, co oglądaliśmy przed tygodniem, co jedynie może potwierdzać problemy ze zdrowiem.