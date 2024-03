Jak się jednak okazało, uraz i jego komplikacje okazały się zdecydowanie poważniejsze. Na powrót Modera musieliśmy czekać nie do mundialu na przełomie listopada i grudnia 2022 roku, ale aż rok dłużej. Polak na murawie Premier League ponownie pojawił się w listopadzie 25 listopada 2023 roku. Oczekiwanie na jego ponowne występy było wręcz wiecznością . W Brighton od tego czasu zmieniło się praktycznie wszystko, a klub chce, aby Moder realnie do gry był gotowy na sezon 2024/2025.

Moder wrócił z przytupem. Polak z wybitnym wynikiem

Wszystko, co dziać się będzie do tego czasu, jest drogą do celu, jakim jest przygotowanie dobrej formy na przyszłe rozgrywki Premier League. O jakość piłkarską Modera nikt raczej się nie obawiał, bo wszyscy wiedzą, jak wiele może dać. Pojawiały się pytania o to, jak po tak długiej przerwie od gry będzie się prezentował Moder pod względem fizycznym. Praca na siłowni podczas rehabilitacji i treningi z kolegami to przecież zupełnie inny świat niż intensywność Premier League.