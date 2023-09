Szokujące decyzje UEFA. Rosja wraca, to złamanie embarga

Decyzją UEFA do rywalizacji międzynarodowej mają zostać dopuszczone reprezentacje Rosji do lat 17. To byłby pierwszy przypadek od wybuchu wojny, gdy Rosja może wystawić do rozgrywek swoją drużynę. Przypomnijmy, że jeszcze półtora roku temu Polska rozpoczynała bojkot rosyjskiej piłki i jako pierwsza odmówiła gry z rosyjską reprezentacją w barażach o mundial 2022. Wtedy UEFA poszła tym śladem i mimo początkowych oporów, zdecydowała się zdyskwalifikować Rosjan.