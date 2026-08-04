Mimo zakończenia piłkarskich mistrzostw świata już ponad dwa tygodnie temu dalej bardzo głośno jest wokół Gianniego Infantino, szefa FIFA. Szwajcar nie daje o sobie zapomnieć i swoimi wypowiedziami oraz dość kontrowersyjnymi pomysłami działa na swoją niekorzyść. W końcu głośno jest o poszerzeniu mundialu do aż 64 drużyn, jednakże prawdziwe zamieszanie wywołał pomysł na pewnego rodzaju "prywatyzację" mundialu.

Cały plan działacza zakładał sprzedaż udziałów mistrzostw świata do firm. W ten sposób FIFA zmaksymalizowałaby swoje przychody. Mimo to piłkarskie środowisko stanowczo sprzeciwiło się temu pomysłowi, a federacje jednym głosem bojkotowały ten plan wyrażając swoje niezadowolenie.

Co więcej, niektóre z nich opowiadają się również za odwołaniem Infantino ze stanowiska, co z pewnością mogłoby zadowolić cześć piłkarskiego świata. W mediach pojawiła się nawet kandydatura potencjalnej następczyni. I to byłoby pewnego rodzaju historyczne wydarzenie.

Blatter ogłasza nazwisko. "Zasługuje na najwyższy szacunek"

Za pośrednictwem mediów społecznościowych na ten temat wypowiedział się Sepp Blatter - były prezydent FIFA. Ten na następczynie Szwajcara wskazał Lisę Klaveness. Gdyby faktycznie na czele federacji znalazłaby się właśnie Norweżka, to zostałaby pierwszą w historii kobietą na tym stanowisku.

- Lise Klaveness zasługuje na najwyższy szacunek. Była jedyną osobą, która zawsze zajmowała jasne stanowisko i nie podążała za mainstreamem. A w FIFA nadszedł właściwy czas, aby kobieta objęła przywództwo - czytamy.

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45-latka jest faktycznie obyta w świecie piłki. Od 2022 roku stoi na czele Norweskiego Związku Piłki Nożnej (NFF). Mimo takiego komunikatu Blattera szansa na odwołanie Infatino jest stosunkowo mała. Być może Norweżka zdecyduje się na udział w wyborach na prezydenta FIFA. Te zaplanowane są na marzec przyszłego roku.

Gianni Infantino Harry Langer/DeFodi Images Getty Images

Gianni Infantino Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP AFP

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News





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