Szokująca demolka w meczu eliminacji do Euro. Niesamowity rekord pobity

Faworyt tego meczu mógł być tylko jeden. Naszpikowana gwiazdami Francja, kandydat do tytułu mistrza Europy za rok, w starciu z europejskim kopciuszkiem, Gibraltar em, miał zapisać na swoim koncie łatwe trzy punkty. Kibice, którzy wybrali się na stadion w Nicei liczyli na sporo bramek i kilka efektownych akcji. Ale raczej mało kto podejrzewał, że może dojść to aż takiego pogromu!

Deklasacja w eliminacjach Euro. Kuriozalny początek spotkania

Początek spotkania był zresztą kuriozalny, bo już w 3. minucie Gibraltar strzelił sobie bramkę samobójczą, a 60 sekund później... zrobił to ponownie, choć sędziowie ostatecznie zapisali to trafienie na konto Marcusa Thurama. W 16. minucie do siatki trafił rewelacyjny nastolatek Warren Zaire-Emery , a po chwili goście grali już w "10" po czerwonej kartce dla Ethana Santosa, czyli... strzelca samobójczej bramki z początku meczu.

Dotychczasowy rekord Francuzów to zwycięstwo 10:0 z Azerbejdżanem. Najwyższa porażka Gibraltaru to 0:9 z Belgią. W Nicei oba te wyniki zostały wymazane z kart historii, choć dla gości nie był to powód do chluby.