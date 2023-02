Szok za oceanem. Reprezentant kraju zastrzelony w autobusie

Kerom Hadaway prowadził omnibusa w nadmorskiej miejscowości Ottley Hall. Wtedy padły strzały. Do autobusu podbiegł nieznany sprawca i oddał wiele strzałów. P iłkarz reprezentacji Saint Vincent i Grenadynów zginął na miejscu , towarzyszący mu kolega trafił do szpitala. Motywy strzelca nie są na razie znane.

Federacja tego karaibskiego kraju złożyła kondolencje. "Nasze serca kierują się ku rodzinie i przyjaciołom Kerona Hadawaya, utalentowanego piłkarza, który wniósł radość do gry Avenues United i Vincy Heat. Będzie nam go bardzo brakowało i zawsze będziemy pamiętać o jego pasji do gry" - napisała.