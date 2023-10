Szok. Wielki skandal w Juventusie. Drakońska kara na horyzoncie

Ostatnie miesiące w Juventusie są nie tyle gorące, co wręcz parzące. Najpierw w klubie ze stolicy Piemontu doszło do potężnej afery, która zakończyła się odjęciem punktów zespołowi Massimilano Allegrego. Wówczas chodziło o liczne nieprawidłowości finansowe, które miały miejsce z udziałem wielokrotnego mistrza Włoch przez kolejne lata. Juventus nie został dopuszczony także do gry w europejskich pucharów.