Szok we Włoszech. Przewrót w drużynie mistrzów Europy

Roberto Mancini dwa lata temu w lipcu 2021 roku uważany był za najlepszego selekcjonera na świecie. Wówczas całkowicie niespodziewanie zaprowadził Włoch ów do mistrzostwa Europy i zachwycił świat grą swojej reprezentacji. Wówczas wydawało się, że ta historia będzie trwać i kolejnym jej etapem będzie udany występ na mundialu w Katarze .

Tam jednak Włosi się... nie zakwalifikowali . Mimo tego Mancini twardo pozostawał przy prowadzeniu kadry z pełnym zaufaniem związku, choć nie wszyscy kibice zadowoleni byli z tego, co widzą na murawie. Jeszcze 5 sierpnia tego roku Włoska Federacja Piłki Nożnej (FIGC ) poinformowała, że szkoleniowiec staje się kimś w rodzaju menadżera trzech najważniejszych kadr. Poza pierwszą drużyną, miał także nadzorować grę drużyn do lat 21 i 20.

Włochy bez selekcjonera!

"Integracja stylu gry pierwszej reprezentacji i tych drużyn doprowadzi do zastosowania tych samych metod szkoleniowych i systemów gry. Dzięki temu łatwiej będzie promować wśród młodych piłkarzy nowe techniki na boisku, to im pomoże szybciej starać się o wejście do pierwszego zespołu" - napisano wówczas w oficjalnym komunikacie. Od tego dnia minął ledwie ponad tydzień.