Szok w Rakowie. W niedzielę wygrana z Legią, a w poniedziałek takie wieści

Raków lepszy od Legii. "Graliśmy nerwowo, a Legia - bardzo nerwowo"

Dyrektor sportowy opuszcza Raków

Niemiec pracował w roli dyrektora sportowego klubu od grudnia 2023 roku. Wiele wskazywało na to, że osiądzie w Częstochowie na dłużej. Ostatecznie to sam projekt przekonał wcześniej Niemca, że warto z nim wiązać przyszłość. A nie mógł narzekać na brak ofert: w przeszłości pracował dla takich marek, jak Gent, Schalke 04 Gelsenkirchen czy Southampton FC. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu, to sam Cardenas złożył wniosek w sprawie rozwiązania umowy . W sieci szybko pojawiła się teoria, że na tak drastyczne zerwanie współpracy wpływ mogły mieć relacje Niemca z Papszunem. Głos w tej sprawie zabrał prezes klubu.

"Stanowczo dementuję to i to tak naprawdę stanowczo. Współpraca Marka Papszuna z Samuelem Cardenasem układała się dobrze i to nie są gołe słowa. Wydaje mi się, że na tej linii to jest strzał chybiony. Marek bardzo ceni Samuela, a szczególnie jego zdolności skautingowe" - wyznał Piotr Obidziński na łamach "Kanału Sportowego".