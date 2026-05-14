Szok w Madrycie. Jest kadra Francji na mundial. Gwiazdor Realu skreślony

Didier Deschamps pożegna się z funkcją selekcjonera po 14-letniej kadencji. W czwartek po raz ostatni powołał kadrę na finały MŚ. Nie zabrakło dużej niespodzianki.

Na liście znalazł się tylko jeden debiutant. Wybór padł na Robina Rissera z RC Lens, uznanego właśnie najlepszym bramkarzem Ligue 1. Ale to nie on skupił na sobie uwagę kibiców i komentatorów.

Kadra Francji na MŚ 2026. Eduardo Camavinga poza listą powołanych. Selekcjoner tłumaczy decyzję

Zaufanie Deschampsa stracili dwaj piłkarze, którzy na poprzednim mundialu brali udział w przegranym finale z Argenytyną. To Eduardo Camavinga i Randal Kolo Muani. Większy ferment w sieci wywołało pominięcie tego pierwszego.

- On wychodzi z trudnego sezonu, w którym nie grał dużo, miał wiele kontuzji. Nadal jest młody. Musiałem dokonać konkretnych wyborów, moja lista miała określoną strukturę. Ale mogę sobie wyobrazić jego rozczarowanie - oznajmił selekcjoner, cytowany przez wszystkie francuskie media.

W kadrze aktualnych wicemistrzów świata znalazło się trzech bramkarzy, dziewięciu defensorów, tylko pięciu nominalnych pomocników i aż dziewięciu atakujących.

Camavinga debiutował w drużynie narodowej jako 17-latek. Dzisiaj ma 23 lata, a na koncie 29 gier w ekipie "Trójkolorowych" i dwie bramki. Brał udział w MŚ 2022 i Euro 2024.

Mundial zostanie rozegrany na terenie USA, Meksyku i Kanady w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Francja trafiła do grupy I z Senegalem, Irakiem i Norwegią. Pierwszy mecz rozegra z Afrykanami 16 czerwca.

Rozwiń

Rozwiń

Eduardo Camavinga (z lewej) w barwach reprezentacji Francji AFP

Eduardo Camavinga GUILLERMO MARTINEZ AFP

Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji NICOLAS TUCAT / AFP AFP

Bożydar Iwanow i Paweł Gołaszewski wytypowali jedenastki sezonu Ekstraklasy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport