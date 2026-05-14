Szok w Madrycie. Jest kadra Francji na mundial. Gwiazdor Realu skreślony
Znamy kadrę reprezentacji Francji na finały MŚ 2026. Selekcjoner Didier Deschamps powołał piłkarzy na imprezę rangi mistrzowskiej po raz ostatni w selekcjonerskiej karierze. W tym roku żegna się z zaszczytną posadą. Ale to nie znaczy, że kieruje się sentymentami - na jego liście zabrakło jednego z gwiazdorów Realu Madryt, mimo że pozostaje on w pełni sił. Ta decyzja wywołała niemałe poruszenie nie tylko nad Sekwaną, ale także w Hiszpanii.
Didier Deschamps pożegna się z funkcją selekcjonera po 14-letniej kadencji. W czwartek po raz ostatni powołał kadrę na finały MŚ. Nie zabrakło dużej niespodzianki.
Na liście znalazł się tylko jeden debiutant. Wybór padł na Robina Rissera z RC Lens, uznanego właśnie najlepszym bramkarzem Ligue 1. Ale to nie on skupił na sobie uwagę kibiców i komentatorów.
Kadra Francji na MŚ 2026. Eduardo Camavinga poza listą powołanych. Selekcjoner tłumaczy decyzję
Zaufanie Deschampsa stracili dwaj piłkarze, którzy na poprzednim mundialu brali udział w przegranym finale z Argenytyną. To Eduardo Camavinga i Randal Kolo Muani. Większy ferment w sieci wywołało pominięcie tego pierwszego.
- On wychodzi z trudnego sezonu, w którym nie grał dużo, miał wiele kontuzji. Nadal jest młody. Musiałem dokonać konkretnych wyborów, moja lista miała określoną strukturę. Ale mogę sobie wyobrazić jego rozczarowanie - oznajmił selekcjoner, cytowany przez wszystkie francuskie media.
W kadrze aktualnych wicemistrzów świata znalazło się trzech bramkarzy, dziewięciu defensorów, tylko pięciu nominalnych pomocników i aż dziewięciu atakujących.
Camavinga debiutował w drużynie narodowej jako 17-latek. Dzisiaj ma 23 lata, a na koncie 29 gier w ekipie "Trójkolorowych" i dwie bramki. Brał udział w MŚ 2022 i Euro 2024.
Mundial zostanie rozegrany na terenie USA, Meksyku i Kanady w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Francja trafiła do grupy I z Senegalem, Irakiem i Norwegią. Pierwszy mecz rozegra z Afrykanami 16 czerwca.