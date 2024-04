Szok, szykuje się wielki powrót do Legii Warszawa. Kompletna niespodzianka

Legia Warszawa bardzo dobrze rozpoczęła obecny sezon. Wówczas Jacek Zieliński i Kosta Runjaić zbierali naprawdę dużo pochwał za swoją pracę, którą wykonali latem. "Wojskowi" na początku rozgrywek byli w stanie łączyć bowiem rywalizację na froncie ligowym i europejskim, co nie wychodziło w przeszłości wielu polskim drużynom. Zielińskiego chwalono za szybkie i trafione transfery, a Runjaicia za przygotowanie drużyny do rywalizacji zarówno w PKO Ekstraklasie, jak i Lidze Konferencji Europy .

Coś zaczęło się psuć wyraźnie po szalonym wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin, który ostatecznie zakończył się wynikiem 4:3 dla Legii. Następnie przyszła porażka z Jagiellonią Białystok oraz AZ Alkmaar i wszystko się w Legii posypało, jak domek z kart. Później oczywiście były lepsze i gorsze okresy, ale trudno powiedzieć, żeby w którymkolwiek momencie Legia ustabilizowała się na wysokim poziomie. Obecny bilans w PKO Ekstraklasie to 12 zwycięstw, aż 10 remisów i 6 porażek.

Legia sprowadza Luquinhasa. Wielki powrót!

Taki wynik daje dorobek 46 punktów, co obecnie plasuje Legię na miejscu siódmym , ale po zakończeniu obecnego weekendu może ona wskoczyć nawet na podium. Celem na dziś wydaje się zapewnienie sobie gry w europejskich pucharach, a więc zajęcie miejsca na podium. Obecnie trzeci jest Lech Poznań z dorobkiem 48 punktów. Awans do kwalifikacji europejskich pucharów jest kluczowy w kontekście budżetu i potencjalnych wzmocnień drużyny na nowy sezon.

Jak się okazuje, Legia zagięła parol na swojego byłego kapitana. Dziennikarze "Opovo" podają bowiem, że "Wojskowi" zainteresowani są sprowadzeniem Luquinhasa, co więcej negocjacje są na zaawansowanym etapie. Według tego medium Brazylijczyk trafi do Warszawy na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 1,5 miliona euro. "Zawodnik zostanie wypożyczony do Legii z opcją wykupu za 8 milionów reali czyli około 1,5 miliona euro" - czytamy w brazylijskich mediach.